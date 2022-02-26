У Вишгородському районі Києва знову гаряче: йде обстріл близько Козаревичей

У Вишгородському районі Києва знову гаряче: йде обстріл близько Козаревичей

Біля Козаровичів йде обстріл.

У Вишгородському районі Києва знову гаряче.

Про це повідомляє ТСН.ua з місця події.

"Напрямок Іванків-Вишгород: близько Козаровичв йде обстріл. Димер і всі села поряд залишилися без світла", - каже кореспондент.