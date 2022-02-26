Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійна на СходіГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

У Вишгородському районі Києва знову гаряче: йде обстріл близько Козаревичей

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber

Біля Козаровичів йде обстріл.

У Вишгородському районі Києва знову гаряче.

Про це повідомляє ТСН.ua з місця події.

"Напрямок Іванків-Вишгород: близько Козаровичв йде обстріл. Димер і всі села поряд залишилися без світла", - каже кореспондент.

Зазначимо:

Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн

Нагадаємо:

Наступна публікація