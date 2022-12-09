У Вишгороді в під'їзді знайшли сумку з кількома тисячами доларів та десятками тисяч гривень (відео)

Власницю знайшли у тому ж під'їзді та повернули їй гроші.

У Вишгороді під Києвом мешканці багатоповерхівки знайшли у під'їзді підозрілу сумку і подумали, що там вибухівка. Коли приїхала поліція, виявилося, що в ній лежать кілька тисяч доларів та десятки тисяч гривень.

Про це розповів очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Поліцейські виявили в сумці паспорт, встановили власницю та повернули сумку літній жінці. Вона мешкала у цьому ж під'їзді.

Нагадаємо, 23 листопада російські окупанти вкотре завдали по Україні масованого ракетного удару. Одна з ракет влучила в багатоповерхівку в Вишгороді. Унаслідок пострадало 35 людей, серед них діти. Сім людей загинуло.

Удар по Вишгороду, блекаут в Україні та "Пункти незламності" у поліції, Нєбитов

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