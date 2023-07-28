У ветеринарній клініці Києва зафіксували найбільшого пацюка у світі: фото

Гризун на ім'я Сквиш важить 955 грамів, має зріст близько 47 см.
В одній з ветеринарних клінік Києва зафіксували рекорд найбільшої ваги домашнього пацюка.
Про це передає "Київ24".
Пацюк, на ім’я Сквиш важить 955 грамів, а його зріст – близько 47 см.
Щура колись знайшли на вулиці Дмитро та Яна Павленки. Тоді він був схожим на маленьку мишку. На диво Сквиш не злякався людей і одразу прижився в новій родині.
Господар розповідає, що пацюк не гриз дроти, не перекидав вази, але ревнував до комп‘ютерної миші та завжди просився, аби його почухали.
Власник пацюка Дмитро служить в ЗСУ, тож вдома буває нечасто. А коли одного разу повернувся, не очікував побачити свого улюбленця таким великим. Сквиш постійно ріс і ставав все більшим.
За даними з відкритих джерел, у світі немає сірого пацюка, який би важив більше 880 грамів, а в Україні тепер є.
Нагадаємо, на Вінниччині у полі помітили бурого ведмедя.
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