У Василькові окупанти повністю розбомбили профтехліцей (відео)

Інформації про постраждалих поки немає.

У Василькові під Києвом окупанти зруйнували КНЗ КОР "Васильківський професійний ліцей".

На відео, знятому місцевими мешканцями, видно, що внаслідок бомбардуванням будівля ліцею повністю знищена. Інформації про постраждалих поки немає.

Над містом стоїть стовп диму від пожежі. Вночі російські окупанти атакували нафтобазу у Василькові.