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У Василькові окупанти повністю розбомбили профтехліцей (відео)

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У Василькові окупанти повністю розбомбили профтехліцей (відео)

скриншот з відео

Інформації про постраждалих поки немає.

У Василькові під Києвом окупанти зруйнували КНЗ КОР "Васильківський професійний ліцей".

На відео, знятому місцевими мешканцями, видно, що внаслідок бомбардуванням будівля ліцею повністю знищена. Інформації про постраждалих поки немає.

Над містом стоїть стовп диму від пожежі. Вночі російські окупанти атакували нафтобазу у Василькові.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає удари по цивільному населенню:

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