У трьох районах Києва погіршилася якість повітря: що сталося

Зранку вівторка, 10 травня, у Києві погіршилася яксть повітря у Святошинському, Оболонському та Подільському районах.
Зазначається, що пов'язане це з ліквдацією пожеж в екосистемах Київської області. Там тліють торфовища та трав’яний настил.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Зазнаається, що рятувальники локалізували осередки лісових пожеж біля кількох сіл Бучанського району. Також у цьому районі тліють торфяники.
"Я звертаюся до киян: якщо ви бачите задимленість у вашому районі, відчуваєте запах гарі, - щільно зачиняйте вікна в помешканях та без потреби не перебувайте на вулиці", - наголосив міський голова.
До гасіння пожеж у лісах на територіях, що перебували в тимчисовій окупації, ДСНС залучає також піротехніків. Щоб обстежити під’їзні шляхи для роботи пожежно-рятувальних служб.
Як повідомлялося, на Байковій горі у Києві невідомі створили небезпечний насип ґрунту. Його зробили на ділянку схилу протяжністю близько 100 м вздовж вулиці Кочубеївської. Тим самим утворилася загроза виникнення зсувів ґрунтів і небезпеку руйнівних процесів для земельних ділянок приватного сектора.
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