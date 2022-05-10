Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У трьох районах Києва погіршилася якість повітря: що сталося

Дата публікації
Перегляди
976
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У трьох районах Києва погіршилася якість повітря: що сталося

Зранку вівторка, 10 травня, у Києві погіршилася яксть повітря у Святошинському, Оболонському та Подільському районах.

Зазначається, що пов'язане це з ліквдацією пожеж в екосистемах Київської області. Там тліють торфовища та трав’яний настил.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. 

Зазнаається, що рятувальники локалізували осередки лісових пожеж біля кількох сіл Бучанського району. Також у цьому районі тліють торфяники.

"Я звертаюся до киян: якщо ви бачите задимленість у вашому районі, відчуваєте запах гарі, - щільно зачиняйте вікна в помешканях та без потреби не перебувайте на вулиці", - наголосив міський голова. 

До гасіння пожеж у лісах на територіях, що перебували в тимчисовій окупації, ДСНС залучає також піротехніків. Щоб обстежити під’їзні шляхи для роботи пожежно-рятувальних служб.

Як повідомлялося, на Байковій горі у Києві невідомі створили небезпечний насип ґрунту.  Його зробили на ділянку схилу протяжністю близько 100 м вздовж вулиці Кочубеївської. Тим самим утворилася загроза виникнення зсувів ґрунтів і небезпеку руйнівних процесів для земельних ділянок приватного сектора.

Читайте також:

Жителька Херсона розказала, яка зараз ситуація в місті

Жителька Херсона розказала, яка зараз ситуація в місті
Наступна публікація