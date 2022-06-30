У ТРЦ Києва зачиняють дитмайданчики та центри розваг

Рятувальники радять відвідувати лише ті ТРЦ, де є укриття або поблизу є укриття.

У київських ТРЦ заборонили роботу дитячих майданчиків та комплексів.

Про це повідомила голова пресслужби київського ДСНС Світлана Водолага.

Очевидно, таке рішення було ухвалено після ракетного удару по "Амстору" у Кременчуці.

"На сьогоднішній день прийняте рішення військовою адміністрацією Києва, вже є заборона на роботу дитячих майданчиків, розважальних майданчиків саме в торгових центрах. Порада від рятувальників - не користуватися, наскільки можна, такими об'єктами. Краще скористатися тими, де є укриття або поблизу є укриття", - заявила Водолага.

Зазначимо, після трагедії в Кременчуці київські ТРЦ змінюють правила роботи під час повітряних тривог.

Нагадаємо, ТРЦ "Амстор" у Кременчуці, де загинули десятки людей від російської ракети, як виявилось, не зачинявся під час повітряних тривог.

Мер міста Віталій Малецький повідомив, що більшість людей, які залишалися в ТРЦ під час повітряної тривоги - це продавці, які зачиняли магазини і виводили людей. Однак, як виявилося згодом, торговий центр вже від 23 червня повністю не зачинявся під час повітряних небезпек.

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