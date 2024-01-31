У ТЦК Києва розповіли, чи будуть силоміць затримувати чоловіків на вулицях

Співробітники ТЦК можуть роздавати повістки на вулиці, на блокпості, у кафе чи спортзалах. Проте силоміць "пакувати" чоловіків вони не мають права.

У ТЦК Києва заявили, що не можуть силоміць затримувати військовозобов'язаних, бо таких повноважень у співробітників військкоматів відповідно до законодавства немає

Про це заявив заступник начальника – начальник мобілізаційного відділення Дарницького районного у м. Києві ТЦК та СП Володимир Новосядлий в інтерв'ю "Вечірньому Києву".

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За його словами, співробітники ТЦК можуть роздавати повістки на вулиці, на блокпості, у кафе чи спортзалах. Проте силоміць "пакувати" чоловіків у бус вони не мають права.

"Представники ТЦК можуть пропонувати особі або пройти, або проїхати, щоб уточнити тут і зараз облікові дані в ТЦК. Питання щодо затримання осіб належить до компетенції Національної поліції.

Якщо особа відмовляється, явно ухиляється від призову, викликається поліція, або ж представники ТЦК спільно з поліцією працюють. Далі складають протоколи про те чи інше порушення, яке сталося. Затримати особу може Нацполіція в рамках адміністративного затримання. Нам такі повноваження законодавство не надає", – сказав Новосядлий.

Він наголосив, що це не завдання ТЦК – займатися розшуковими діями. Це обов’язок громадянина – прийти й уточнити свої дані.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині працівники ТЦК носитимуть бодикамери.

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