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У Святошинському районі столиці стався прорив каналізації: вулицю затопило фекаліями

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У Святошинському районі столиці стався прорив каналізації: вулицю затопило фекаліями

На одній зі столичних вулиць трапилася НС / Фото: із соцмереж

На Борщагівці прорвало каналізацію.

Прорив водогону стався на Борщагівці, а саме по вул. Жуля Верна.

Про це інформують у соціальних мережах. 

На відео та фото видно, що припарковані машини вже добряче залило.

Пізніше у соціальних мережах уточнили, що йдеться не про воду, а про фекалії, які виливаються з каналізації. 

Також у соціальних мережах побоюються наслідків НС, адже прогнозують -13 за Цельсієм. 

До того ж очевидці НС скаржаться на жахливий сморід. 

Інформація перевіряється та уточнюється. 

Нагадаємо, що раніше у Києві внаслідок прориву водопроводу на вулиці Антоновича 176, біля торгового центру Ocean Plaza, стався обвал дороги. З-під асфальту буквально била вода, через що машинам довелося проїжджати по величезних калюжах. 

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Дата публікації
Перегляди
1354
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