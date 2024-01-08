У Святошинському районі столиці стався прорив каналізації: вулицю затопило фекаліями

На Борщагівці прорвало каналізацію.
Прорив водогону стався на Борщагівці, а саме по вул. Жуля Верна.
Про це інформують у соціальних мережах.
На відео та фото видно, що припарковані машини вже добряче залило.
Пізніше у соціальних мережах уточнили, що йдеться не про воду, а про фекалії, які виливаються з каналізації.
Також у соціальних мережах побоюються наслідків НС, адже прогнозують -13 за Цельсієм.
До того ж очевидці НС скаржаться на жахливий сморід.
Інформація перевіряється та уточнюється.
Нагадаємо, що раніше у Києві внаслідок прориву водопроводу на вулиці Антоновича 176, біля торгового центру Ocean Plaza, стався обвал дороги. З-під асфальту буквально била вода, через що машинам довелося проїжджати по величезних калюжах.
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