У Святошинському районі столиці стався прорив каналізації: вулицю затопило фекаліями

Прорив водогону стався на Борщагівці, а саме по вул. Жуля Верна.

Про це інформують у соціальних мережах.

На відео та фото видно, що припарковані машини вже добряче залило.

Пізніше у соціальних мережах уточнили, що йдеться не про воду, а про фекалії, які виливаються з каналізації.

Також у соціальних мережах побоюються наслідків НС, адже прогнозують -13 за Цельсієм.

До того ж очевидці НС скаржаться на жахливий сморід.

Інформація перевіряється та уточнюється.

Нагадаємо, що раніше у Києві внаслідок прориву водопроводу на вулиці Антоновича 176, біля торгового центру Ocean Plaza, стався обвал дороги. З-під асфальту буквально била вода, через що машинам довелося проїжджати по величезних калюжах.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber