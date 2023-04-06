У суді жалівся, що в будинку немає ні світла, ні тепла: журналісти показали шикарні маєтки "Паши Мерседеса"

Ціна маєтку - 1 млн 300 тис. доларів, площа - 0,4 га. На території особняка розташовані ще гостьовий будиночок, будинок для охорони, альтанка та інше.

Журналісти показали маєток у Воронькові Бориспільського району, де мешкає колишній очільник Києво-Печерської лаври митрополит Павло, також відомий як "Паша Мерседес".

Про це йдеться у випуску програми Bihus.Info.

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Цікаво, що у суді, де йому обирали запобіжний захід, митрополит бідкався, що у його будинку нема на чому спати, а також немає ні тепла, ні світла. І що все все роздав "нужденним". Втім, як виявилося, Павло (Лебідь) мешкає у двоповерховому будинку площею 580 кв.м. Загальна площа ділянки – 0,4 га, а ціна на 2018 рік становила 1 млн 300 тис. доларів. В особняку є:

дорогі меблі, вироблені італійськими та англійськими майстрами,

сучасна побутова техніка,

каміни,

підлога, мармурова і покрита німецьким паркетом, із підігрівом,

чеські люстри та інше.

Також на території маєтку розташовані ще гостьовий будиночок площею 170 кв, будинок для охорони, альтанка та інше.

Окрім того, у Воронькові у колишнього намісника Лаври є своя ферма із площею 6 га. Вона включає склади, корівники, силосні ями. Цікаво, що ці землі належать сільраді, а Павло просто їх орендує, здаючи її потім у суборенду. Орендаром є Олександр Матвієнко, на якого оформлений знаменитий 400-й "Мерседес" священника.

Також виявляється, що у Лебедя є ще один двоповерховий будинок з мансардою, розташований у центрі Києва. Він ще шикарніший, ніж особняк у Воронькові.

Раніше розповідали, які машини є у власності екснамісника Лаври.

Нагадаємо, 1 квітня Шевченківський суд Києва обрав запобіжний захід колишньому наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу Лебедю у вигляді двох місяців домашнього арешту. Також суддя заборонив митрополиту спілкуватися зі своїми вірянами.

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