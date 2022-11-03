У Стоянці під Києвом повністю відновили підірваний міст: рух відкрили в обидві сторони

Міст через річку Ірпінь на трасі Київ - Чоп, що в селі Стоянка під Києвом, повністю відновлено. Від четверга, 3 листопада, проїзд через переправу по Житомирській трасі відкрито в обидві сторони.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Міст у Стоянці відновлено. Цей міст по Житомирській трасі став перешкодою для окупантів під час наступу на Київ у лютому", - наголосив Тимошенко.

За його словами, після деокупації території менш ніж за два місяці на залишках старих конструкцій відновили лівий проїзд мосту. Згодом дорожники відкрили рух трасою для вантажного автотранспорту та розпочали капітальну відбудову правої частини зруйнованого мосту.

Фото: Кирило Тимошенко / Facebook

Нагадаємо, міст біля Стоянки Київської області підірвали 26 лютого після вторгнення РФ до Україну. Після деокупації області через річку було зведено тимчасову переправу.

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