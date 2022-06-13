У столиці запрацювали Kyiv City Express між Дарницею та Ніжином: графік курсування

"Укрзалізниця" призначила потяги між Дарницею та Ніжином.

Від понеділка, 12 червня, з Дарницького залізничного вокзалу до Ніжина (Чернігівська обл. - ред.) і в зворотньому напрямку починають курсувати потяги Kyiv City Express.

Про це розповів кореспондент Антон Пшеничний в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

Це зручний варіант приміських перевезень, для них переобладнали старі електрички. Люди в різних регіонах, з різних міст зможуть зручно добратися до обласних центрів.

Графік руху між станціями:

Ніжин – Дарниця: 5:12, 10:12: 11:13, 15:15, 18:15;

Дарниця – Ніжин: 7:49, 12:42, 13:40, 15:46, 20:42.

Нові міські експреси презентували понад рік тому – у лютому 2021 року. City Express анонсували для Києва, Дніпра та Харкова.

Найбільш успішно цей формат запустився саме в Києві.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила від двох українських міст потяги до Польщі.

Читайте також: