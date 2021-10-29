У столиці з'явилася тестова зона 5G: схожу незабаром відкриють у Харкові

Реальний розвиток мережі 5G в Україні планується на кінець 2022 року – початок 2023 року.

У Києві на базі технологічного парку UNIT.City відкрили тестову зону технології 5G - 5G Lab, це спільний проєкт Міністерства цифрової трансформації, мобільного оператора Vodafone Україна, Huawei Ukraine та UNIT.City.

Громадяни, які цікавляться технологіями, там можуть пройти освітній курс, послухати принципи, за якими розвивався зв'язок, дізнатися, як він працює зараз, пройти тест, а також розглянути конкретні бізнес-кейси.

"Ця лабораторія для нас унікальна. Тут ми можемо прийти протестувати свої рішення, побачити, як вони працюють, і порівняти переваги 5G над 4G", - повідомив молодший віцепрезидент з інжинірингу GlobalLogic Ярослав Нижник.

На представленому стенді є моделі авто, імітація систем обміну даними між автомобілями.

За його словами, ідея алгоритмів полягає в тому, щоб зібрати дані з авто та інфраструктури (це може бути відео з камер на дорогах), передати їх через 5G на сервери та за допомогою алгоритмів створити математичну модель того, що відбувається на дорозі, передбачити, що відбуватиметься у наступні кілька секунд, передбачити небезпечні ситуації та сповістити про це учасників руху.

За словами заступника міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури Олександра Шелеста, ідея створення таких центрів у міністерстві з'явилася понад рік тому. Тоді відомство зібрало всіх представників ринку телекомунікацій, які можуть взяти участь у їх запуску.

"Найближчим часом колеги планують запуск тестового центру в Харкові. Крім того, ми сподіваємося на підтримку Західної України і на те, що подібний запуск буде можливим у Львові"

Говорячи про розвиток 4G, заступник міністра нагадав, що до липня 2022 року кожен із мобільних операторів має забезпечити 90% покриття країни. Реальний розвиток мережі 5G в Україні, за словами Шелеста, планується на кінець 2022 року – початок 2023 року.

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