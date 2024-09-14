У столиці уламки БпЛА впали на територію комунального підприємства

В Оболонському районі столиці уламки БпЛА впали на територію комунального підприємства.

Про це інформує очільник міста Віталій Кличко.

Пожежі немає. Екстрені служби прямують на місце.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку.

Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - заявили у Київській обласній військовій адміністрації у повідомленні у соціальних мережах.

"Триває атака російських ударних БпЛА. В передмісті Києва працювала протиповітряна оборона. Зафіксовано падіння уламків на межі міста та області, за межами житлової забудови. Інформації щодо потерпілих чи руйнувань не надходила. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", додав Сергій Попко, начальник КМВА.

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Нагадаємо, що Україною кружляють ворожі безпілотники: названо напрямок руху.

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