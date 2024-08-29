У столиці прозвучали звуки вибухів: перші подробиці про наслідки ворожої атаки

Перебувайте в приміщенні до відбою повітряної тривоги

Триває ворожа атака безпілотників на Україну, в тому числі і Київ.

У Дніпровському районі столиці на дитячий майданчик між будинками впали уламки БпЛА.

Про це заявив очільник міста Віталій Кличко

"Екстрені служби прямують для перевірки", - додав він.

Також внаслідок атаки ударних БпЛА в Голосіївському районі Києва сталося падіння уламків на територію житлової забудови. Попередньо, пошкоджено вікна та двері в багатоквартирному будинку.. Інформація щодо потерпілих встановлюється.

"На місце виїхали оперативні служби", - додав Сергій Попко, начальник КМВА.

"За інформацією оперативних служб, у Голосіївському районі столиці уламками пошкоджені вікна та двері в квартирі на 6 поверсі житлового будинку. В квартирі виявлено невеликий уламок, схожий на гайку. Екстрені служби прямують на місце. інформація щодо завданої шкоди та потерпілих зʼясовується" - уточнив Кличко.

Нагадаємо, що на Сумщині пролунало 220 вибухів, є поранені цивільні.

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