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У столиці прозвучали звуки вибухів: перші подробиці про наслідки ворожої атаки

У столиці прозвучали звуки вибухів: перші подробиці про наслідки ворожої атаки

Потурбуйтеся про власну безпеку / Фото: ТСН.ua

Перебувайте в приміщенні до відбою повітряної тривоги

Триває ворожа атака безпілотників на Україну, в тому числі і Київ. 

У Дніпровському районі столиці на дитячий майданчик між будинками впали уламки БпЛА.

Про це заявив очільник міста Віталій Кличко

"Екстрені служби прямують  для перевірки", - додав він. 

Також внаслідок атаки ударних БпЛА в Голосіївському районі Києва сталося падіння уламків на територію житлової забудови. Попередньо,  пошкоджено вікна та двері в багатоквартирному будинку.. Інформація щодо потерпілих встановлюється.

"На місце виїхали оперативні служби", - додав Сергій Попко, начальник КМВА. 

"За інформацією оперативних служб, у Голосіївському районі столиці уламками пошкоджені вікна та двері в квартирі на 6 поверсі житлового будинку. В квартирі виявлено невеликий уламок, схожий на гайку. Екстрені служби прямують на місце. інформація щодо завданої шкоди та потерпілих зʼясовується" - уточнив Кличко. 

Нагадаємо, що на Сумщині пролунало 220 вибухів, є поранені цивільні

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