У столиці прозвучали звуки вибухів: перші подробиці про наслідки ворожої атаки

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Триває ворожа атака безпілотників на Україну, в тому числі і Київ.
У Дніпровському районі столиці на дитячий майданчик між будинками впали уламки БпЛА.
Про це заявив очільник міста Віталій Кличко
"Екстрені служби прямують для перевірки", - додав він.
Також внаслідок атаки ударних БпЛА в Голосіївському районі Києва сталося падіння уламків на територію житлової забудови. Попередньо, пошкоджено вікна та двері в багатоквартирному будинку.. Інформація щодо потерпілих встановлюється.
"На місце виїхали оперативні служби", - додав Сергій Попко, начальник КМВА.
"За інформацією оперативних служб, у Голосіївському районі столиці уламками пошкоджені вікна та двері в квартирі на 6 поверсі житлового будинку. В квартирі виявлено невеликий уламок, схожий на гайку. Екстрені служби прямують на місце. інформація щодо завданої шкоди та потерпілих зʼясовується" - уточнив Кличко.
Нагадаємо, що на Сумщині пролунало 220 вибухів, є поранені цивільні.
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