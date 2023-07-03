У столиці охоронець одного з магазинів заявив, що "Київ – російськомовне місто" (відео)

Охоронець магазину відмовився спілкуватися українською та порушував закон про мову.
У Києві, в одному з магазинів на станції метро "Лісова" виник мовний скандал. Так, охоронець мережі магазинів "Конфіскат" на вулиці Академіка Кухаря, 8 заявив, що "Київ – російськомовне місто".
Відео розмови з чоловіком-прихильником РФ виклали у Мережу.
У поліції Києва сайту ТСН.ua розповіли, що на місце події вже виїхав наряд поліції.
"На місце вже скерували наряд. Поліцейські перевірять вказані факти", - прокоментували правоохоронці.
Чоловік, який зафільмував закиди охоронця, попередив, що відео побачать ЗМІ, а СБУ займеться цим випадком.
Нагадаємо, на Київщині власник заплатить штраф через пісні Лепса (подробиці).
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