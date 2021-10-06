Бюджету Києва завдано збитків на суму близько 800 тисяч гривень.

У столиці оголосили підозру заступнику директора "Київзеленбуду" та керівнику підрядної організації.

Їх підозрюють у привласненні коштів територіальної громади Києва.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідством встановлено, що між КО "Київзеленбуд" та приватним товариством був укладений договір підряду щодо виконання робіт з капітального ремонту благоустрою Куренівського парку в Подільському районі.

Надалі один із заступників генерального директора, отримавши від підрядної організації акти приймання виконаних будівельних робіт, а також інші фінансові документи щодо підряду, достовірно знаючи про те, що вказана у них вартість використаних матеріалів і виробів є завищеною, діючи в інтересах підрядної організації, підписав ці документи та передав їх на виконання.

Згідно із висновком комплексної експертизи, столичному бюджету завдано збитків на суму близько 800 тисяч гривень.

Досудове слідство у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, до "Київтеплоенерго" та "Київводоканалу" прийшли з обшуками.

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