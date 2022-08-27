У столиці на Подолі з’явився новий мурал "Привид Києва": фото

Героями стінопису стали пілоти бригади тактичної авіації повітряного командування «Центр», а в їх обличчі всі пілоти України - мужні і безстрашні воїни Повіряних Сил.

У Києві на Подолі відбулося урочисте відкриття муралу із зображенням “Привида Києва”. Подія сталася 27 серпня у День авіації України.

Про це повідомляє повітряне командування "Центр".

"Привид Києва" - це збірний образ українських льотчиків, хто в перший день повномасштабної агресії Російської Федерації тримав оборону Києва і до сьогодні боронить небо над нашою країною і нашою столицею.

Героями муралу стали пілоти бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр", а в їх обличчі всі пілоти України - мужні і безстрашні воїни Повітряних Сил.

На заході були присутні військові. Серед них, і пілоти бригади – "Привиди Києва", які щодня чатують наше небо від ворожих посягань.

Хвилиною мовчання присутні вшанували світлу пам’ять Героїв України, хто ціною свого життя зупинив ворожу навалу.

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