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У столиці частково обмежать рух транспорту: де та скільки триватиме

У столиці частково обмежать рух транспорту: де та скільки триватиме

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
238
Час на прочитання
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У столиці частково обмежать рух транспорту: де та скільки триватиме

Фото: УНІАН

Рух транспорту обмежать через ремонтні роботи на ділянці дороги.

У Києві до 20 травня на естакаді-з’їзді з Дніпровського узвозу частково обмежують рух транспорту.  

Про це повідомляє пресслужба КМДА.  

"Розпочинається новий етап ремонту естакади з Дніпровського узвозу на Набережне шосе у напрямку мосту Метро", - йдеться у повідомленні.

© КМДА
Фото: КМДА

Після оновлення бар’єрного огородження КП "Київавтошляхміст" виконає герметизацію та ремонт деформаційних швів.

Нагадаємо, Остап Ступка влаштував "п'яну" ДТП у центрі Києва, є постраждалі.

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Дата публікації
Перегляди
238
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