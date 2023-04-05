У столиці частково обмежать рух транспорту: де та скільки триватиме

Рух транспорту обмежать через ремонтні роботи на ділянці дороги.
У Києві до 20 травня на естакаді-з’їзді з Дніпровського узвозу частково обмежують рух транспорту.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
"Розпочинається новий етап ремонту естакади з Дніпровського узвозу на Набережне шосе у напрямку мосту Метро", - йдеться у повідомленні.
Після оновлення бар’єрного огородження КП "Київавтошляхміст" виконає герметизацію та ремонт деформаційних швів.
Нагадаємо, Остап Ступка влаштував "п'яну" ДТП у центрі Києва, є постраждалі.
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