У столичному метрополітені перебуває до 15 тис. людей

У столичному метрополітені перебуває до 15 тис. людей

Багатьом людям уже нема куди повертатися.

У метро Києва, яке використовують як бомбосховище, зараз перебуває до 15 тис. людей.

Метрополітен працює як транспорт і як укриття з першого дня війни.

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Про це повідомив начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський у Facebook.

"Багатьом людям уже нема куди повертатися. Кілька метрів на підлозі і плед - стали їх єдиним домом. Це тисячі і тисячі людей. Це не перебільшення...зараз у нас укривається до 15 000 киян. Інфраструктура розрахована до 100 000 людей", - зазначив він.

На станціях є вода, санвузли, проводиться постачання їжі та по можливості ліків.