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У столичному метрополітені перебуває до 15 тис. людей

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У столичному метрополітені перебуває до 15 тис. людей

УНІАН

Багатьом людям уже нема куди повертатися.

У метро Києва, яке використовують як бомбосховище, зараз перебуває до 15 тис. людей.

Метрополітен працює як транспорт і як укриття з першого дня війни. 

Про це повідомив начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський у Facebook.

"Багатьом людям уже нема куди повертатися. Кілька метрів на підлозі і плед - стали їх єдиним домом. Це тисячі і тисячі  людей. Це не перебільшення...зараз у нас укривається до 15 000 киян. Інфраструктура розрахована до 100 000 людей", - зазначив він.

На станціях є вода, санвузли, проводиться постачання їжі та по можливості ліків.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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