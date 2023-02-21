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У столичному метро стався збій – зупинено продаж паперових QR-квитків

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У столичному метро стався збій – зупинено продаж паперових QR-квитків

Фото: УНІАН

З технічних причин на станціях метро продаж паперових QR-квитків призупинено.

У вівторок зранку, 21 лютого, у метро Києва стався збій у роботі – на станціях призупинили продаж паперових QR-квитків. 

Про це повідомляє пресслужба КМДА.  

Зазначається, що фахівці вже працюють над вирішенням проблем.

Користувачі метро можуть оплатити проїзд іншими способами:

  • транспортною карткою;
  • Qr-кодом, згенерований у застосунку "Київ Цифровий";
  • безконтактною банківською карткою;
  • мобільними додатками ApplePay та Google Pay.

"Про відновлення продажу паперових QR-квитків буде повідомлено додатково. Перепрошуємо за тимчасові незручност", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, начальник київського метро розповів, чи зміниться вартість проїзду у столичній підземці.

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Дата публікації
Перегляди
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