У столичному метро стався збій – зупинено продаж паперових QR-квитків

З технічних причин на станціях метро продаж паперових QR-квитків призупинено.
У вівторок зранку, 21 лютого, у метро Києва стався збій у роботі – на станціях призупинили продаж паперових QR-квитків.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Зазначається, що фахівці вже працюють над вирішенням проблем.
Користувачі метро можуть оплатити проїзд іншими способами:
- транспортною карткою;
- Qr-кодом, згенерований у застосунку "Київ Цифровий";
- безконтактною банківською карткою;
- мобільними додатками ApplePay та Google Pay.
"Про відновлення продажу паперових QR-квитків буде повідомлено додатково. Перепрошуємо за тимчасові незручност", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, начальник київського метро розповів, чи зміниться вартість проїзду у столичній підземці.
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