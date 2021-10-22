У столичній реанімації лікар хитрістю дізнався про куплені COVID-сертифікати семи тяжких пацієнтів

Інфіковані мали важкий перебіг хвороби.

У Києві до однієї з місцевих лікарень шпиталізували відразу сім пацієнтів з коронавірусом: ввиявилося, вони мали підроблені документи про щеплення.

Про це у своєму Facebook повідомив депутат Київради Леонід Ємець.

За його словами, керівник медзакладу спочатку був здивований станом пацієнтів, адже симптоми вказували на важкий перебіг хвороби. Утім, такого стану інфіковані не повинні були мати після вакцинації.

"За всіма стандартами і практикою, як його особистою так і світовою, COVID у паціентів мав протікати набагато легше. Бувають звичайно індивідуальні виключення, але тут сім паціентів одразу. Коротше зав відділення включив "режим лікаря Хауса" і провів з кожним індивідуальну бесіду", - йдеться у дописі депутатат.

Медик з'ясував, що пацієнти мали куплені COVID-сертифікати: "Попередив, що є два протоколи лікування. Один для вакцинованих та інший для невакцинованих, відповідно. І якщо їх наплутати, результати будуть дуже сумні".

Як повідомлялося, в Україні вже майже 800 кримінальних справ за фактом підробки COVID-сертифікатів.У МВС закликали повідомляти про факти підробки сертифікатів про вакцинацію на гарячу лінію кіберполіції. До слова, щоб уникнути проблем із законом, варто вакцинуватися від COVID-19 та безкоштовно отримати сертифікат.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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