У столичній підземці чоловік дістав газовий примус і підсмажив сосиску (відео)

Відео, яке поширилось Мережею 15 вересня, вмить стало вірусним.

У столичному метро пасажири зафільмували черговий дивакуватий інцидент.

Так, самовидці серед інших пасажирів помітили чоловіка з наплічником, який розташувався у хвості вагона. На кадрах відео видно, що з рюкзака він газовий примус та сосиску і підсмажив її на очах у десятка пасажирів.

Нагадаємо:

Раніше у Києві п'яний чоловік зупинив рух метро. Він п'ять хвилин порушував спокій на "Контрактовій". Безпорадний поліцейський весь цей час ходив за ним замість того, щоб просто зробити свою роботу. Врешті порушник стрибнув на рейки і пішов тонелем у бік центра. Рух було зупинено на 5-7 хвилин.

Він п'ять хвилин порушував спокій на "Контрактовій". Безпорадний поліцейський весь цей час ходив за ним замість того, щоб просто зробити свою роботу. Врешті порушник стрибнув на рейки і пішов тонелем у бік центра. Рух було зупинено на 5-7 хвилин. Також у Києві біля станції метро "Житомирська" перехожі буквально заклякли від подиву, коли недалеко від них пройшов лось.

Крім того у метро Києва двоє підлітків напідпитку влаштували нахабну витівку. Вони розмалювали стіни та двері у вагоні підземки. Ніхто з дорослих не зупинив малолітніх хуліганів. Щоправда, людей у вагоні метро було дуже мало.

у метро Києва Вони розмалювали стіни та двері у вагоні підземки. Ніхто з дорослих не зупинив малолітніх хуліганів. Щоправда, людей у вагоні метро було дуже мало. Також раніше в Києві поліція зловила пару, котра курила у вагоні метро. Хлопець та дівчина після спілкування із правоохоронцями таки вибачились за порушення.

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