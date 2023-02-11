У столичній академії Чайковського заборонили викладання російською

У Національній музичній академії України ім. Чайковського заборонили викладання російською мовою освітніх компонентів та їхніх складових.

Про це в інтерв’ю "Главкому" розповів мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

За його словами, зараз чимало вишів українізують освітній процес, витісняючи мову окупантів. Кремінь каже, що це елемент корпоративного рішення, який дуже важливий для студентів.

"Є університети, які йдуть на випередження. Так, Харківський університет ім. Каразіна запровадив посаду мовного омбудсмена, яким став завідувач кафедри української мови. Києво-Могилянська академія взагалі заборонила використання російської мови у своїх стінах внутрішнім документом", - наголосив Тарас Кремінь.

Крім того, у Південноукраїнському національному педуніверситеті ім. Ушинського збираються обрати уповноваженого із захисту державної мови, але серед студентів.

Нагадаємо, у Національному університеті "Києво-Могилянська академія" заборонили використовувати російську мову в закладі студентам, викладачам та адміністрації. Норму прописали у Правилах внутрішнього розпорядку НаУКМА.

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