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У Соломʼянському районі уламки ракети влучили в верхні поверхи висотки: є постраждалі (фото)

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У Соломʼянському районі уламки ракети влучили в верхні поверхи висотки: є постраждалі (фото)

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Розпочалося задимлення на верхніх поверхах.

Про це у соціальних мережах повідомив очільник міста Віталій Кличко.

Одній постраждалій медики надали допомогу на місці, ще одного - госпіталізували. 

Пожежі в будинку немає. 

Рятувальні служби працюють на місці.

Рятувальні служби працюють на місці. / © t.me/VA_Kyiv
Рятувальні служби працюють на місці. / Фото: t.me/VA_Kyiv

 "Попередньо, в Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків є пошкодження 16-го поверху 20–типоверхової будівлі. Ознак займання не виявлено. Оперативні служби працюють на місці. Інформація по постраждалим уточняються", - підтвердив інформацію Сергій Попко, начальник КМВА. 

Пізніше Кличко повідомив наступне:

"У Соломʼянському районі, в багатоповерхівці, попередньо: виникла пожежа на 16-му поверсі. На 17-му є пошкодження. Екстрені служби прямують на місце". 

Раніше повідомлялося про ракетну небезпеку для України

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Дата публікації
Перегляди
5230
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