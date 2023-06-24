У Соломʼянському районі уламки ракети влучили в верхні поверхи висотки: є постраждалі (фото)

Про це у соціальних мережах повідомив очільник міста Віталій Кличко.

Одній постраждалій медики надали допомогу на місці, ще одного - госпіталізували.

Пожежі в будинку немає.

Рятувальні служби працюють на місці.

Рятувальні служби працюють на місці. / Фото: t.me/VA_Kyiv

"Попередньо, в Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків є пошкодження 16-го поверху 20–типоверхової будівлі. Ознак займання не виявлено. Оперативні служби працюють на місці. Інформація по постраждалим уточняються", - підтвердив інформацію Сергій Попко, начальник КМВА.

Пізніше Кличко повідомив наступне:

"У Соломʼянському районі, в багатоповерхівці, попередньо: виникла пожежа на 16-му поверсі. На 17-му є пошкодження. Екстрені служби прямують на місце".

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