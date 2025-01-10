У Соломʼянському районі столиці зафіксовано влучання уламків ворожого БпЛА у багатоповерхівку - влада

На щастя, жертв немає.
У Соломʼянському районі зафіксовано влучання уламків ворожого БпЛА у багатоповерхівку.
Про це у повідомленні у соцмережах заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
"Попередньо без постраждалих. Пошкоджено вікна, 6 авто. На місці працюють служби", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що на Київщині зафіксовані російські безпілотники: працювало ППО.
Нагадаємо, внаслідок першого удар по Харкову 9 січня дрон влучив у цивільне підприємство в Немишлянському районі.
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