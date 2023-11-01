У "Софії Київській" відреагували на скандал щодо позолочення куполів собору

Заступниця генерального директора Національного заповідника "Софія Київська" Наталія Заєць прокоментувала скандал щодо позолочення куполів собору.

Про це вона розповіла у коментарі, переданому сайту ТСН.ua.

Так, за її словами, станом на сьогодні дах, конструктивні частини і куполи "Софіївського собору" перебувають у вкрай аварійному стані, що може в будь-який час призвести до руйнації як частини куполів, так і куполів та хрестів.

"Це є не просто проблемою для музею, а й загрозою для збереження цілісності унікальної пам’ятки, яка входить до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, яка є одним з символів України. І це дійсно реальна, а не перебільшена проблема. Адже, як ви пам'ятаєте, у січні 2022 року під час різкого погіршення погодних умов впав хрест з одного з куполів собору. Невдовзі завдяки меценатам хрест вдалося відновити і повернути на своє місце", - пояснила вона.

Заєць додала, що Інститут "УкрНДІпроектреставрація" провів дослідження і за його результатами оцінив технічний стан конструктивної системи куполів як непридатний до нормальної експлуатації та вкрай незадовільний.

Тому інститут розробив проєкт реставрації покрівлі, конструктивних систем та позолоти куполів собору, який передбачає комплекс заходів щодо попередження виникнення подібних аварійних ситуацій, заміни частини конструктивних систем куполів, позолоти покриття хрестів та куполів і реставрації покрівлі Софійського собору.

"Ми добре усвідомлюємо, що під час війни бюджетні кошти мають спрямовуватися у першу чергу на потреби наших Збройних Сил. Тому заповідник активно співпрацює з меценатами та міжнародними партнерами, щоб максимально залучити небюджетні кошти для реставрації собору. Зокрема, мерія португальского Лісабона готова виділити кошти на виготовлення центрального хреста – вже заплановано укласти відповідну угоду. В рамках фінансування проєкту з реставрації покрівлі, конструктивних систем та позолоти куполів Софійського собору планується залучити як державні( у тому числі спеціального фонду), так і благодійні кошти", - зазначила вона.

Як пояснила заступниця генерального директора Національного заповідника "Софія Київська", виконання робіт за проєктом розраховане на 5 років – до кінця 2028 року.

Загальна сума становить 79,2 млн грн. В цьому році на виконання робіт, заявлених у тендері, виділено з Державного бюджету 2 млн грн на встановлення хрестів і заміну конструктивних систем кріплення на усіх куполах. Інші роботи, у тому числі й золочення, будуть виконуватись після закінчення воєнного стану в Україні.

Нагадаємо, у січні 2022 року з купола Софійського собору здуло хрест.

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