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У Славутичі частину міста відключено від електроенергії

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У Славутичі частину міста відключено від електроенергії

фото / "Суспільне"

Повідомляться, що на лівому березі Києва також немає світла.

У Славутичі Київської області частину міста відключено від електроенергії.

Час відновлення - невідомий.

Про це повідомляє Славутицька міська рада.

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Крім того, дописувачі повідомляють, що на лівому березі Києва також немає світла.

Зазначимо, що мешканців Києва та Київської області, а також Чернігівської, Черкаської та Житомирської областей попросили терміново зменшити споживання електроенергії.

Нагадаємо, що окупаційні війська Росії від 10 жовтня завдали близько 300 ударів по енергосистемі України.

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