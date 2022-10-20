У Славутичі частину міста відключено від електроенергії

Повідомляться, що на лівому березі Києва також немає світла.

У Славутичі Київської області частину міста відключено від електроенергії.

Час відновлення - невідомий.

Про це повідомляє Славутицька міська рада.

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Крім того, дописувачі повідомляють, що на лівому березі Києва також немає світла.

Зазначимо, що мешканців Києва та Київської області, а також Чернігівської, Черкаської та Житомирської областей попросили терміново зменшити споживання електроенергії.

Нагадаємо, що окупаційні війська Росії від 10 жовтня завдали близько 300 ударів по енергосистемі України.

Мережі можуть не витримати! Україна має вжити заходів| Сергій Коваленко

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