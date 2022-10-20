У Славутичі частину міста відключено від електроенергії

Повідомляться, що на лівому березі Києва також немає світла.
У Славутичі Київської області частину міста відключено від електроенергії.
Час відновлення - невідомий.
Про це повідомляє Славутицька міська рада.
Крім того, дописувачі повідомляють, що на лівому березі Києва також немає світла.
Зазначимо, що мешканців Києва та Київської області, а також Чернігівської, Черкаської та Житомирської областей попросили терміново зменшити споживання електроенергії.
Нагадаємо, що окупаційні війська Росії від 10 жовтня завдали близько 300 ударів по енергосистемі України.
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