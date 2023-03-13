"У січні ми були готові до того, щоб оголосити евакуацію" - Кличко

Через масовані атаки Росії влада Києва була готова до евакуації.

Влада Києва розглядала можливість оголошення евакуації через масовані удари РФ по міській інфраструктурі в січні цього року. Утім, кияни через сприятливу погоду не гостро відчули багатогодинні блекаути.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко в інтерв'ю виданню Redaktionsnetzwerk Deutschland, передає DW.

Він розповів, що найважчий блекаут тривав 14 годин.

"У січні ми були близькими до того, щоб закликати населення до евакуації. Найважчий блекаут тривав 14 годин. Не було світла, води, опалення. На щастя, погода була м'якою", - сказав Кличко.

Мер також високо оцінив військову допомогу Німеччині Україні, наголосивши на ролі ЗРК Iris-T німецького виробництва у відображенні російських ракетних ударів. При цьому він закликав прискорити подальше постачання зброї.

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Додамо, що у Харкові енергетикам вдалося заживити електроенергією 100% споживачів, які залишилися без світла внаслідок ракетної атаки. Втім, електротранспорт в місті поки ще не працює.

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