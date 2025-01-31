У школі Києва сталася бійка між учнем та вчителькою: що кажуть у поліції (фото, відео)

Співробітники поліції проводять перевірку інциденту у столичній школі.
В одній із шкіл міста Києва виник конфлікт між учнем та вчителькою, який перетворився у штовханину з ляпасами.
Відео інциденту опублікували в п'ятницю, 31 січня, місцеві Telegram-канали.
Очевидці повідомляють, що дитина гучно слухала музику на уроці і агресивно відреагувала на зауваження.
У поліції Києва підтвердили цей інцидент, зазначивши, що інспектори ювенальної превенції спілкуються з цього приводу із адміністрацією школи та дітьми.
“Наразі у приміщенні освітнього закладу знаходяться співробітники поліції, які спілкуються із адміністрацією школи та дітьми. За вказаним фактом триває перевірка”, - йдеться у повідомленні поліції.
Нагадаємо, раніше у соціальних мережах активно обговорювали незвичний випадок у одній зі шкіл Києва. Начебто на перерві учні гралися в "ТЦК" і один рукою зробив іншому захват шиї та ледь не зламав носа.
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