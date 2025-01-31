У школі Києва сталася бійка між учнем та вчителькою: що кажуть у поліції (фото, відео)

В одній із шкіл міста Києва виник конфлікт між учнем та вчителькою, який перетворився у штовханину з ляпасами.

Відео інциденту опублікували в п'ятницю, 31 січня, місцеві Telegram-канали.

Очевидці повідомляють, що дитина гучно слухала музику на уроці і агресивно відреагувала на зауваження.

У школі Києва сталася бійка між учнем та вчителем

У поліції Києва підтвердили цей інцидент, зазначивши, що інспектори ювенальної превенції спілкуються з цього приводу із адміністрацією школи та дітьми.

“Наразі у приміщенні освітнього закладу знаходяться співробітники поліції, які спілкуються із адміністрацією школи та дітьми. За вказаним фактом триває перевірка”, - йдеться у повідомленні поліції.

Співробітники поліції проводять перевірку інциденту у школі / Фото: Поліція Києва

Нагадаємо, раніше у соціальних мережах активно обговорювали незвичний випадок у одній зі шкіл Києва. Начебто на перерві учні гралися в "ТЦК" і один рукою зробив іншому захват шиї та ледь не зламав носа.

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