У школах вже тепло: Кличко повідомив, коли у житлових будинках увімкнуть опалення

У школах вже тепло: Кличко повідомив, коли у житлових будинках увімкнуть опалення

Теплопостачальні компанії Києва вже розпочали подачу тепла до комунальних установ столиці.

Опалення в Києві у житлових будинках можуть почати вмикати найближчими днями. Від початку цього тижня тепло вже почали подавати до лікарень, дитячих садочків, шкіл міста.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко на початку пленарного засідання Київради 7 жовтня.

"Від початку цього тижня теплопостачальні підприємства Києва почали вже подавати тепло в лікарні, дитячі садки, школи. Ми відштовхуємося від погодних умов. І вже за лічені дні можемо розпочати опалювальний сезон для житлових будинків", – цитує УНІАН Кличка.

За його словами, актуальним на сьогодні залишається питання вартості природного газу, "яка вже у вісім разів вища, аніж минулого року, і від тої, що закладена у тариф". А тому, Кличко, закликав депутатів відреагувати на ситуацію.

"Ми сьогодні повинні ухвалити рішення в інтересах споживачів, яке з одного боку дасть можливість впевнено увійти в зиму, маючи необхідні запаси газу, а з іншого – не допустити підвищення тарифу на тепло для населення. Для цього ми можемо і повинні скористатися додатковими ресурсами", – сказав Кличко.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що український уряд розробив чіткий план із тарифної політики та стабільного опалювального сезону. В Україні ціна на газ стабільна - менш ніж 8 грн за кубічний метр.

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