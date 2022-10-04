"У школах Києва видаватимуть йодид калію учням": у КМДА відповіли, чи правда це

У соцмережах обговорюють, що до столичних шкіл завезуть йодид калію та видаватимуть його дітям.

У Мережі нещодавно поширили інформацію про те, що в школи Києва нібито доставлять препарати йоду та видаватимуть їх учням.

У КМДА розповіли, що вона некоректна.

"Жодних розпоряджень щодо збору згоди від батьків на прийом школярами йодиду калію Департамент освіти і науки КМДА також не давав", - підкреслили в КМДА.

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Там нагадали, що без офіційної рекомендації йодид калію в жодному разі не можна призначати собі самостійно і приймати для профілактики". Однак Київ подбав про належний резерв препаратів йоду. Йодид калію отримали всі десять РДА, а саме – районні евакуаційні комісії.

Раніше ТСН.ua писав про те, що у разі витоку радіації розчин йоду неефективний, єдиним препаратом для ефективної йодної профілактики залишається калій йодид. Однак його не рекомендовано вживати людям старше 40 років. Крім того, препарат не можна використовувати "для профілактики". Відповідаємо, коли необхідно приймати калій йодид.

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