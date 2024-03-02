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У селі на Київщині знайдено тіло 15-річного хлопця: що відомо

У селі на Київщині знайдено тіло 15-річного хлопця: що відомо

Тіло хлопця виявив місцевий мешканець у закинутій будівлі / Фото: Поліція Києва / Facebook

Тіло підлітка направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

У селі Рудня на Київщині у занедбаній будівлі знайдено тіло підлітка.

Про це повідомила поліція Київської області.

Тіло хлопця виявив місцевий мешканець та звернувся до поліції.

За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група Броварського управління поліції та ювенальні поліцейські.

"Правоохоронці виявили тіло 15-річного уродженця Сумщини на території закинутої будівлі. За попередньою інформацією, тілесних ушкоджень не виявлено. Його тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті. Слідчі розпочали кримінальне провадження з позначкою "самогубство", - йдеться у повідомленні поліції.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, у Києві чоловік влаштував стрілянину просто з балкона багатоповерхівки.

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