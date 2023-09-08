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У селі на Київщині планують будувати велодоріжку за майже два мільйони гривень

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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У селі на Київщині планують будувати велодоріжку за майже два мільйони гривень

У селі Ковалин хочуть будувати "золоту" велодоріжку / Фото: із соцмереж

У селі Ковалин, де має з'явитися велодоріжка, станом на 2019 рік проживали 815 людей.

У селі Ковалин на Київщині хочуть побудувати велодоріжку за майже 2 мільйони гривень. Інформація про це оприлюднена на сайті системи публічних закупівель Prozorro. 

У селі станом на 2019 рік проживали 815 людей.

Дівичківська громада, до якої входить село, готова заплатити за будівництво сучасної велодоріжки 1 832 999 гривень.

Велодоріжка з тротуарами має з'явитися на вулиці Центральна та частині вулиці Шкільна.

У відкритих торгах взяла участь лише ТОВ "СК НЕВА+". За свої послуги компанія запропонувала 1 772 604,96 гривень та очікує на відповідь замовника.

Нагадаємо, Рівненська АЕС оголосила тендер на закупівлю сотень літрів пива.

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Дата публікації
Перегляди
175
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