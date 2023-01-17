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У СБУ викрили прихильницю "руского міра", яка була посадовицею їхньої ж науково-дослідної установи: фото

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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У СБУ викрили прихильницю "руского міра", яка була посадовицею їхньої ж науково-дослідної установи: фото

Фото: СБУ

Посадовиця виправдовувала повномасштабне вторгнення РФ, заперечувала її військові злочини та підтримувала незаконне "приєднання" до Росії тимчасово окупованих районів на сході та півдні України.

Служба безпеки продовжує системне очищення власних лав. Головне управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з ДБР викрили на антиукраїнській діяльності посадовицю відомчої науково-дослідної установи.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Вона виправдовувала повномасштабне вторгнення рф, заперечувала її військові злочини та підтримувала незаконне "приєднання" до росії тимчасово окупованих районів на сході та півдні нашої держави.

Також посадовиця намагалась представити збройну агресію рф проти України як "внутрішній громадянський конфлікт" і називала "дезінформацією" факти знищення рашистами українських об’єктів критичної інфраструктури.

"У Службі безпеки сьогодні працює команда справжніх патріотів, які роблять свій вагомий внесок у перемогу України. Для любителів "русского мира" в ній точно немає місця. Ми і надалі будемо продовжувати курс на очищення спецслужби від зрадників різного калібру. А кремлівські наративи вони зможуть озвучувати хіба що в суді – щоб отримати максимальне покарання", – наголосив очільник СБУ Василь Малюк.

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Наразі фігурантці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників, вчинене службовою особою).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

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Розслідування проводили за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Нагадаємо, колишню поліцейську з Куп’янська судитимуть за державну зраду.

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Дата публікації
Перегляди
1099
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