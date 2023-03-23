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У Ржищеві на місці прильоту дронів завершилися пошукові роботи: названо остаточну кількість жертв (фото, відео)

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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© ДСНС у Київській області
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З-під завалів у Ржищеві рятувальники дістали тіла дев’ятьох загиблих.

У Ржищеві Київщині завершено роботи по розбору завалів на території Ржищівського професійного ліцею.

Рятувальники виявили тіла дев’ятьох загиблих.

Про це повідомляє управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області.

Відомо про сімох постраждалих, одну людину було врятовано. 

На місці події працювали 116 членів особового складу та 27 одиниць техніки, з них – шість одиниць техніки і 19 чоловік від Мобільного рятувального центру.

Нагадаємо, вночі проти 22 березня росіяни атакували дронами-камікадзе Київську область. ППО знищила усі вісім безпілотників ворога, проте уламки завдали суттєвих руйнувань гуртожитку у Ржищеві. Серед загиблих опинився водій "швидкої", який приїхав рятувати людей. 

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Дата публікації
Перегляди
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