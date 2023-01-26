У російському бліндажі на Київщині знайшли викрадений ноутбук і повернули власниці (фото)

Окупанти вкрали гаджет у місцевої мешканки, але вивезти його не змогли.

Під час перевірки лісів Київської області на вибухонебезпечні предмети в бліндажі російських окупантів добровольці знайшли викрадений ноутбук. Вони знайшли контакти власниці та повернули їй гаджет.

Про це розповіли на сторінці добровольчого формування Бучанської міської територіальної громади №1 "Добровольці Бучі" в Facebook.

"Під час перевірки лісів Клавдієвського лісництва на вибухонебезпечні предмети в одному з окупантських бліндажів був знайдений ноутбук. Після огляду виявилось, що це вкрадений росіянами гаджет місцевої мешканки", - уточнили в добровольчому формування.

Фото: Добровольці Бучі

Фото: Добровольці Бучі

Мешканців Київської області закликають одразу викликати спеціалістів у разі, якщо ви знаходите покинуту чи заховану техніку. Вона може бути замінована або мати докази воєнних злочинів.

Телефон оперативної лінії добровольчого формування: +38096 004 21 88.

Фото: Добровольці Бучі

Фото: Добровольці Бучі

Нагадаємо, Київська область від ночі 26 січня потерпає від російського терору. Атака дронів зранку змінилася ракетними ударами. Зафіксовано влучання в енергетичний об’єкт і пошкодження цивільної інфраструктури.

Втрати росіян на 26 січня: українські оборонці знищили ще 780 загарбників

Читайте також: