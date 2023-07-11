У російського дизайнера-путініста Артемія Лєбєдєва конфіскували дві квартири у центрі Києва

Російський пропагандист має право подати апеляційну скаргу.
У російського дизайнера Артемія Лєбєдєва, який активно підтримує війну в Україні, Вищий антикорупційний суд конфіскував дві квартири у центрі Києва.
Про це повідомила директорка Департаменту санкційної політики Мін'юсту Інна Багатих.
За її словами, дві квартирі розташовані у самому центрі Києва - помешкання на 138 м² на вул. Ярославів Вал та квартира на вул. Саксаганського площею 193 м². Одна квартира записана на самого пропагандиста, а друга на свого приятеля-програміста за кілька місяців до повномасштабного вторгнення Росії до України. Вартість квартир не уточнюється.
Зазначається, що російський пропагандист має право подати апеляційну скаргу, у разі її неподання, конфіскацію ухвалять після остаточного рішення апеляційної палати ВАКС.
Раніше російський дизайнер, блогер і пропагандист Артемій Лебедєв приїхав до окупованого Енергодара та видерся на дах 6-го енергоблоку Запорізької атомної електростанції.
У відповідь український телеведучий Андрій Бєдняков пригрозив надавати копняків російському дизайнеру та палкому прихильнику путінського режиму Артемію Лєбєдєву.
Читайте також:
- Росіяни обстріляли з "Градів" Херсонську область: є жертви
- Федоров розповів про нічну "бавовну" у "глибокому тилу" окупантів (фото)
- Данілов розкрив, скільки генералів у РФ підтримують Пригожина замість Путіна