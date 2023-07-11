У російського дизайнера-путініста Артемія Лєбєдєва конфіскували дві квартири у центрі Києва

У російського дизайнера Артемія Лєбєдєва, який активно підтримує війну в Україні, Вищий антикорупційний суд конфіскував дві квартири у центрі Києва.

Про це повідомила директорка Департаменту санкційної політики Мін'юсту Інна Багатих.

За її словами, дві квартирі розташовані у самому центрі Києва - помешкання на 138 м² на вул. Ярославів Вал та квартира на вул. Саксаганського площею 193 м². Одна квартира записана на самого пропагандиста, а друга на свого приятеля-програміста за кілька місяців до повномасштабного вторгнення Росії до України. Вартість квартир не уточнюється.

Зазначається, що російський пропагандист має право подати апеляційну скаргу, у разі її неподання, конфіскацію ухвалять після остаточного рішення апеляційної палати ВАКС.

Раніше російський дизайнер, блогер і пропагандист Артемій Лебедєв приїхав до окупованого Енергодара та видерся на дах 6-го енергоблоку Запорізької атомної електростанції.

У відповідь український телеведучий Андрій Бєдняков пригрозив надавати копняків російському дизайнеру та палкому прихильнику путінського режиму Артемію Лєбєдєву.

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