У РНБО прокоментували ймовірність повторного наступу росіян на Київ 2024 року

У російської армії після двох років війни немає ресурсів знову йти на Київ.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук Podcast".

"Вони це збиралися робити, коли у них були зовсім інші спроможності. Майте на увазі, що за цих 2 роки війни ми повибивали їм ті зуби, які у них були, скажемо так, на лютий 2022-2023 років. Кожного дня наші військові їх сточують - і більші вони не стають. Якби вони були б спроможні, вони б не зверталися за допомогою до автоританої Північної Кореї чи Ірану", - пояснив він.

Данілов додав, що у Білорусі цьогоріч заплановані навчання росіян, тому розвідка щодня відстежує ситуацію на всіх напрямках.

Нагадаємо, нещодавно новий командир батальйону "Вовки да Вінчі" Сергій Філімонов, чи можливий новий наступ на Київ 2024 року.

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