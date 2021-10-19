У ресторані в центрі Києва відвідувач вистрелив у живіт охоронцю

У ресторані в центрі Києва відвідувач вистрелив у живіт охоронцю

33-річного потерпілого забрала швидка.

У ресторані в центрі Києва відвідувач вистрелив у живіт охоронцю.

33-річного потерпілого забрала швидка.

Також читайте У Києві один з пасажирів маршрутки під час сварки штрикнув іншого ножем у живіт

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

До поліції Києва надійшло повідомлення про те, що у закладі харчування на вулиці Хрещатик у співробітника вистрелив невідомий. Негайно на місце події прибули екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група та лікарі.

Як розповів заступник начальника відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Євген Болюбаш, правоохоронці з’ясували, що травми 33-річний потерпілий отримав під час конфлікту з відвідувачем.

"Незнайомець нецензурно висловлювався у бік охоронця, а після дістав пістолет та вистрелив йому у живіт. Потерпілого доставили до лікарні, а 29-річного правопорушника за скоєння хуліганських дій ми затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - розказав Болюбаш.

За цим фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

За скоєне зловмиснику загрожує до семи років ув’язнення.

Нагадаємо, під Києвом 24-річний хлопець до смерті побив учасника ООС.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання