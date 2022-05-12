У Пущі-Водиці почали відновлювати трамвайну колію, пошкоджену внаслідок ворожих обстрілів: які маршрути дійсні

У Пущі-Водиці почали відновлювати трамвайну колію, пошкоджену внаслідок ворожих обстрілів: які маршрути дійсні

Пуща-Водицький трамвай – візитівка й один з символів Києва.

У Пущі-Водиці почали відновлювати трамвайну колію, пошкоджену внаслідок ворожих обстрілів.

Ділянки колії, що постраждали під час наступу російських окупантів на Київ від ворожого вогню, повідомляє КМДА.

На 1-й та 9-й лініях мінометні міни влучили у трамвайне полотно. На кінцевій трамвайного маршруту № 12, що на 14-й лінії, снаряд від російського «Граду» пошкодив колію та знищив трамвайну підстанцію.

Фото – КМДА, Олексій Самсонов

Спеціалісти Служби колії КП «Київпастранс» почали роботи після того, як обстеження завершили сапери ДСНС. Вони мають встановити 250 метрів рейок, два стрілочних переводи та близько 600 шпал. Роботи завершаться найближчим часом.

Пуща-Водицький трамвай – візитівка й один з символів Києва. Історичний маршрут, якому понад сто років, пережив дві світові війни. І щоразу місто відновлювало його.

Замість трамвайного маршруту, який з’єднував Пущу-Водицю з рештою Оболонського району, курсує тимчасовий автобусний маршрут – 12Т.

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