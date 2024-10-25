У прокуратурі міста Києва прозвітували про працівників з інвалідністю

У Київській міській прокуратурі, до складу якої входить апарат та 10 окружних прокуратур, документи про наявність статусу особи з інвалідністю надали 20 прокурорів. Це становить 2,87% від загальної кількості прокурорів – 696 працівників.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

У повідомленні уточнили, що із 20 згаданих прокурорів 13 мають інвалідність третьої групи, 7 – інвалідність другої групи.

У 2024 році інвалідність оформила 1 людина, у 2023 році – так само один працівник, у 2022 році – двоє людей. Решта прокурорів оформили інвалідність до 2022 року.

Також читайте Керівників податкової служби перевірили щодо інвалідності: які результати

Загалом з 20 осіб з інвалідністю 5 є інвалідами дитинства (один чоловік та четверо жінок).

“Звісно ми не можемо оприлюднювати діагнози працівників, однак зазначимо, що серед прокурорів, які мають інвалідність, підставами для її оформлення стали переважно онкологічні захворювання, зокрема видалення щитовидної залози, а також діабет”, - зазначили в Київській міській прокуратурі.

У повідомлені наголосили, що ані в.о. керівника Київської міської прокуратури, ані його заступники не мають групи інвалідності, не користуються жодними пільгами і не отримують пенсій за вислугою років.

“Також не мають груп інвалідності начальники управлінь та їх заступники. Серед начальників відділів є один працівник, який має інвалідність третьої групи, пов’язану з протезуванням органу”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, високий відсоток прокурорів, які мають статус особи з інвалідністю, виявлено у двох областях: Черкаській та Хмельницькій.

Перевірка прокурорів з липовими інвалідностями! "Облави" по всій Україні

Читайте також: