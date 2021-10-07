У приватному дитсадку в Броварах під час прогулянки загубили 2-річного хлопчика: мати каже, що дитину не шукали

У приватному дитсадку в Броварах під час прогулянки загубили 2-річного хлопчика: мати каже, що дитину не шукали

Поліцейські повернули дитину в дитсадок та провели із його директоркою роз’яснювальну бесіду.

У м. Бровари Київської області вихователі дитячого садка загубили 2-річного вихованця. Дитину знайшли випадкові перехожі.

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Про це в Facebook написала мати хлопчика Ольга Коломійчик.

За словами жінки, її син відвідує приватний дитячий садок. Після прогулянки вихователі його загубили та, як стверджує жінка навіть не намагались розшукати і не викликали поліції. Дитину помітили випадкові перехожі біля гаражів та викликали поліцію.

"Вихователі садочка не розшукували дитини навіть власними силами. Вони просто не помітили, що дитини немає", - зауважила жінка.

У коментарі "Трибуна Бровари" в приватному дитсадку, де стався інцидент повідомили, що дитина непомітно вибігла через відчинені двері. Там переконують, що шукали хлопчика, проте його згодом привела поліція.

У Броварському районному відділенні поліції повідомили, що дитину знайшов випадковий перехожий, який викликав поліцію.

"Правоохоронці розпочали пошуки батьків малюка, але через годину пошуків, їм не вдалося це зробити. Потім вони вирішили перевірити найближчі дитячі садки, та встановили, що малюк загубився під час прогулянки", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські повернули дитину в дитсадок та провели із його директоркою роз’яснювальну бесіду.

Нагадаємо, у Запоріжжі 4-річний хлопчик випав із вікна у дитсадку.

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