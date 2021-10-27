У Прип'яті у зоні відчуження влаштували концерт електронної музики та світлове шоу

У Прип'яті у зоні відчуження влаштували концерт електронної музики та світлове шоу

Музичні композиції створювали на базі звуків, записаних у радіаційному заповіднику.

У Прип'яті у зоні відчуження організували концерт електронної музики. Зокрема, у дворі школи створювали та грали електронну музику.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 27 жовтня.

Напіврозвалену будівлю, де учнів не було вже понад 35 років, підсвітили червоним, влаштували невелике світлове шоу. Також презентували платівку з раніше записаним треками від світових та українських музикантів. Музичні композиції створювали на базі звуків, записаних у радіаційному заповіднику - від тріскоту дозиметрів. Збирали та переосмислювали чорнобильські звуки протягом трьох років.

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