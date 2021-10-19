У предмісті Києва другокласник так вдарив однолітка по голові, що того забрала швидка: фото

Двоє семирічних хлопчиків під час перерви бігали по коридору та один з них вдарив іншого у лобну частину голови.

Під Києвом другокласник так вдарив однолітка по голові, що того забрала швидка.

Інцидент стався в одній зі шкіл села Софіївська Борщагівка.

Про це повідомляє поліція Київської області.

На місце події направлено групу реагування патрульної поліції, слідчо-оперативну групу відділення поліції №5 (с. Чайки) та інспекторів ювенальної превенції Бучанського районного управління поліції.

"Правоохоронці встановили, що двоє семирічних хлопчиків під час перерви бігали по коридору та один з них вдарив свого однолітка у лобну частину голови. Потерпілого учня 2-го класу госпіталізовано до лікарні міста Боярка", - йдеться у повідомленні поліції.

Поліція Київської області

За цим фактом наразі правоохоронці проводять перевірку.

Нагадаємо, у Києві чоловік зламав ніс підлітку на вулиці.

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