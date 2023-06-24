У повітряному просторі навколо Києва було виявлено та знищено понад 20 ракет - Попко

Відбулася восьма повітряна атака на Київ за червень.
Ворог вчергове застосував свою звичайну тактику - стратегічні бомбардувальники Ту-95МС випустили з району Каспію ракети Х-101/555.
Про це заявив очільник КМВА Сергій Попко у соціальних мережах.
Силами та засобами ППО, в повітряному просторі навколо Києва було виявлено та знищено понад 20 ракет. Внаслідок падіння уламків в Соломʼянському районі столиці сталося руйнування та займання на кількох поверхах 24-поверхового будинку.
Щодо потерпілих - зараз відомо про двох осіб. Одного госпіталізували, іншому надали медичну допомогу на місці. Інформація уточнюється. Усі екстрені служби працюють на місці.
Раніше повідомлялося про ракетну небезпеку для України.
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