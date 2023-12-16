У Повітряних Силах ЗСУ розповіли, в яких напрямках летять ворожі дрони: небезпека для Києва зберігається

Ворог випустив величезну кількість дронів.
Станом на 02:37 16 грудня 2023 року в Україні зберігається небезпека від ворожих безпілотників у деяких регіонах України.
У Повітряних Силах ЗСУ розповіли, куди рухаються дрони ворога:
1. БпЛА в Чернігівській області (Ніжин) курсом на південь.
2. БпЛА в західній частині Вінниччини, імовірний напрямок руху на Старокостянтинів.
3. БпЛА в Бориспільському районі, курс південний.
Для Києва до відбою повітряної тривоги зберігається загроза ударних БпЛА та ракетна небезпека.
"Дбайте про свою безпеку!", - підкреслив Сергій Попко, начальник КМВА.
У частині українських областей уже пролунав відбій повітряної тривоги, проте в іншій він ще зберігається.
Нагадаємо, що раніше у Києві пролунали вибухи: спрацювала ППО.
Читайте також: