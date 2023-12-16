У Повітряних Силах ЗСУ розповіли, в яких напрямках летять ворожі дрони: небезпека для Києва зберігається

Станом на 02:37 16 грудня 2023 року в Україні зберігається небезпека від ворожих безпілотників у деяких регіонах України.

У Повітряних Силах ЗСУ розповіли, куди рухаються дрони ворога:

1. БпЛА в Чернігівській області (Ніжин) курсом на південь.

2. БпЛА в західній частині Вінниччини, імовірний напрямок руху на Старокостянтинів.

3. БпЛА в Бориспільському районі, курс південний.

Для Києва до відбою повітряної тривоги зберігається загроза ударних БпЛА та ракетна небезпека.

"Дбайте про свою безпеку!", - підкреслив Сергій Попко, начальник КМВА.

У частині українських областей уже пролунав відбій повітряної тривоги, проте в іншій він ще зберігається.

Нагадаємо, що раніше у Києві пролунали вибухи: спрацювала ППО.

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