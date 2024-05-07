У Повітряних силах прокоментували падіння ракети Х-69 у Києві

Ворог останнім часом активізував застосування своїх керованих авіаційних ракет типу Х-59 та Х-69. Як наслідок - у ході роботи української ППО можемо бачити такі результати, коли бойова частина залишається в цілісності.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

Він зазначає, що подекуди падіння бойової частини викликає серйозні руйнівні наслідки.

"Тому ми просимо людей, аби вони спускалися в укриття, аби не наражати свої життя та здоров'я на небезпеку, оскільки ми бачимо - влучання в такі засоби повітряного нападу не означає його знищення в повітрі. на жаль, можемо бачити такі наслідки у вигляді бойових частин, які знаходяться на поверхні", - наголосив речник.

Крім того, можна припустити, що такий випадок не єдиним.

"Звісно, ці ракети здебільшого мають комплектацію більш нову, деталі 2023, навіть 2024 років. Зараз вивчаємо і аналізуємо ці ракети - які саме вони, яка їх якість", - резюмував Євлаш.

Нагадаємо, напередодні у Голосіївському районі Києва місцевий житель помітив на території лісового масиву підозрілий предмет, схожий на частину ракети, що стирчала із землі.

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