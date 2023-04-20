У Повітряних Силах назвали свою версію спалахів над Києвом

За попередньою інформацією спалахи на містом Київ близько 22.30 пов’язані із падінням супутника/метеорита.

Наразі інформація про спалахи на Київщині уточнюється.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ України.

Зараз загрози застосування противником засобів повітряного нападу на цьому напрямку немає.

Протиповітряна оборона перебуває в готовності!

«А поки соцмережі потішаються мемами з літальними тарілками, інтенсивна бойова робота Повітряних Сил по БпЛА "Shahed-136/131" триває на південно-східному напрямку у зоні відповідальності повітряного командування "Схід". Збито близько десяти "шахедів". Деталі – пізніше!», - йдеться у повідомленні.

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Зберігайте спокій, залишайтесь в укритті в регіонах, де оголошено повітряну тривогу.

«Прохання не використовувати офіційну символіку Повітряних Сил для створення мемів на радість ворогу! Дякуємо за довіру! Разом – до перемоги!», - пишуть у повідомленні.

Яскраві спалахи та заграва над Києвом: версії

Тим часом у КМДА назвали свою версію: мовляв, яскравий спалах та заграву, які бачили жителі Києва вночі 19 квітня, були результатом падіння на Землю космічного супутника NASA.

Також Мережа вибухнула мемами про заграву над українською столицею. Найчастіше у мемах, які публікують українці, фігурує інопланетний космічний апарат.

А очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що яскраві спалахи та заграву, яке бачили жителі Києва - це робота української ППО.