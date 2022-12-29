У поліції розповіли, як звичайні українці допомогли ППО збити російські ракети на Київщині (фото)

Понад вісім ракет було збито в Київській області, однак є два влучання.

Під час масованої російської атаки 29 грудня поліція отримала 20 повідомлень від громадян про проліт ракет на Київщині. Завдяки вчасному інформуванню сил протиповітряної оборони вдалося забезпечити ефективну протидію повітряній небезпеці.

Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

"Понад вісім фактів збиття ворожих ракет маємо в Київській області. Є, на жаль, і два влучання, втім, завдяки успішній роботі військових вдалося уникнути загиблих та травмованих", - зазначив він.

Фото: Андрій Нєбитов

Фото: Андрій Нєбитов

Унаслідок атаки РФ було пошкоджено 21 приватний будинок, лікарню, приватне майно та дві автівки.

"Дякую громадянам за своєчасне повідомлення про повітряну загрозу та закликаю в разі повітряної тривоги негайно проходити в укриття! Від цього залежить безпека вашого життя!" - додав Нєбитов.

Нагадаємо, що під час ракетної атаки РФ 29 грудня українська ППО виявила 16 цілей над Києвом, всі вони були знищені. Критична інфраструктура міста не постраждала.

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