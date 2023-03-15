У поліції розповіли, скільки вбитих мирних жителів на Київщині досі не ідентифікували

У Київській області досі не вдалося ідентифікувати 199 тіл українців, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Про це "Суспільному" повідомила речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова.

За її словами, після деокупації регіону від російських військ правоохоронці знайшли майже 1380 тіла вбитих мирних жителів.

До слова, начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов повідомляв, що 300 жителів області вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, очільник поліції Київської області генерал Андрій Нєбитов повідомляв, що станом на початок березня 2023-го на Київщині вже виявили 1373 тіла мирних жителів, які загинули під час вторгнення РФ. Втім, "мабуть, це неостаточні цифри", наголосив він. За його словами, більшість цивільних мешканців - понад 700, були вбиті зі стрілецької зброї.

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